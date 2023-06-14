У Японії новобранець на стрільбищі вбив двох офіцерів і одного поранив

У Японії новобранець Сил самооборони під час навчальних стрільб убив двох інструкторів та серйозно поранив ще одного. Про це повідомляє Kyodo.

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Інцидент стався на стрільбищі у префектурі Гіфу під час навчальної підготовки новобранців. Один із новобранців відкрив вогонь зі штурмової гвинтівки у бік інструкторів, що призвело до загибелі двох людей та тяжкого поранення ще одного.

18-річного новобранця було заарештовано негайно після інциденту. Як повідомили у поліції, він зізнався, що навмисне стріляв у одного з інструкторів. Водночас він заперечував, що до його наміру входило вбивство когось ще.

Командувач сухопутними Силами самооборони генерал Ясунорі Морішита на пресконференції заявив, що після інциденту всі навчання зі стрільби та вибухів по всій країні призупинено для перевірки їхньої безпеки. Він також сказав, що буде створено армійську комісію для розслідування, яке має запобігти повторенню такого інциденту.

24 травня 2023 року у Японії пройшла церемонія передання Україні 100 автомобілів та 30 000 пайків для ЗСУ.

2 червня повідомлялося, що Японія, закони якої забороняють будь-який експорт озброєнь, знайшла варіант надання військової допомоги Україні : вироблений японськими компаніями промисловий тринітротолуол (TNT) поставлятиметься до США для виробництва боєприпасів.

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