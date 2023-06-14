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У Японії новобранець на стрільбищі вбив двох офіцерів і одного поранив

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 21:24
У Японії новобранець на стрільбищі вбив двох офіцерів і одного поранив - Фото
Фото - скриншот з відео Kyodo

У Японії новобранець Сил самооборони під час навчальних стрільб убив двох інструкторів та серйозно поранив ще одного. Про це повідомляє Kyodo.

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Інцидент стався на стрільбищі у префектурі Гіфу під час навчальної підготовки новобранців. Один із новобранців відкрив вогонь зі штурмової гвинтівки у бік інструкторів, що призвело до загибелі двох людей та тяжкого поранення ще одного.

18-річного новобранця було заарештовано негайно після інциденту. Як повідомили у поліції, він зізнався, що навмисне стріляв у одного з інструкторів. Водночас він заперечував, що до його наміру входило вбивство когось ще.

Командувач сухопутними Силами самооборони генерал Ясунорі Морішита на пресконференції заявив, що після інциденту всі навчання зі стрільби та вибухів по всій країні призупинено для перевірки їхньої безпеки. Він також сказав, що буде створено армійську комісію для розслідування, яке має запобігти повторенню такого інциденту.

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Сергій Бережний
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