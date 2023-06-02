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Японська TNT в американських боєприпасах: у Токіо знайшли варіант військової допомоги Україні

Этот материал также доступен на русском
02.06.2023, 08:49
Японська TNT в американських боєприпасах: у Токіо знайшли варіант військової допомоги Україні - Фото
Снаряди для гаубиць калібру 155 мм (Фото - EPA)

Японія, закони якої забороняють будь-який експорт озброєнь, знайшла варіант надання військової допомоги Україні: вироблений японськими компаніями промисловий тринітротолуол (TNT) постачатиметься до США для виробництва боєприпасів. Про це повідомляє Reuters.

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Два джерела, знайомі з питанням, повідомили агентству, що США мають намір укласти контракт на постачання з Японії вибухівки для виробництва снарядів калібру 155 мм.

Експортні правила Японії закривають можливість для будь-якого експорту озброєнь та боєприпасів, тому Японія надає Україні лише гуманітарну допомогу та транспортні засоби. Однак для експорту товарів та матеріалів подвійного призначення встановлені менш жорсткі правила, що дає можливість, наприклад, Пентагону купувати для військових США японські ноутбуки.

Оскільки промисловий тринітротолуол, який використовується у виробництві снарядів, має не лише військове призначення, Японія може постачати його за комерційними контрактами США для виробництва артилерійських снарядів.

Одне з джерел сказало Reuters, що питання постачання обговорювалося під час недавнього візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Токіо.

25 травня на черговому Рамштайні Остін заявив, що Україна "найбільше" потребує радарів, амуніції, ППО та артилерійських снарядів калібру 155 мм.

31 травня було оголошено склад чергового пакета військової допомоги США Україні – до нього увійшли також снаряди калібру 155 мм.

  • 25 травня в медіа з'явилася інформація, що Південна Корея може таємно постачати сотні тисяч боєприпасів Україні через США.
  • 1 червня Європейський парламент ухвалив закон про підтримку виробництва боєприпасів у ЄС у рамках плану спільних закупівель для військової допомоги Україні.

Сергій Бережний
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