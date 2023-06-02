Японская TNT в американских боеприпасах: в Токио нашли вариант военной помощи Украине

Япония, законы которой запрещают любой экспорт вооружений, нашла вариант оказания военной помощи Украине: произведенный японскими компаниями промышленный тринитротолуол (TNT) будет поставляться в США для производства боеприпасов. Об этом сообщает Reuters.

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Два источника, знакомые с вопросом, сообщили агентству, что США намерены заключить контракт на поставку из Японии взрывчатки для производства снарядов калибра 155 мм.

Экспортные правила Японии закрывают возможность для любого экспорта вооружений и боеприпасов, поэтому Япония оказывает Украине только гуманитарную помощь и поставляет ей транспортные средства. Однако для экспорта товаров и материалов двойного назначения установлены менее жесткие правила, что дает возможность, например, Пентагону приобретать для военных США японские ноутбуки.

Поскольку промышленный тринитротолуол, который используется при производстве снарядов, имеет не только военное назначение, Япония может поставлять его по коммерческим контрактам в США для производства артиллерийских снарядов.

Один из источников сказал Reuters, что вопрос поставок обсуждался во время недавнего визита министра обороны США Ллойда Остина в Токио.

25 мая на очередном Рамштайне Остин заявил, что Украина "больше всего" нуждается в радарах, амуниции, ПВО и артиллерийских снарядах калибра 155 мм.

31 мая был объявлен состав очередного пакета военной помощи США Украине – в него вошли также снаряды калибра 155 мм.

25 мая в медиа появилась информация, что Южная Корея может тайно поставлять "сотни тысяч боеприпасов" Украине через США.

1 июня Европейский парламент принял закон о поддержке производства боеприпасов в ЕС в рамках плана совместных закупок для военной помощи Украине.

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