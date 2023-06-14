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В Японии новобранец на стрельбище убил двух офицеров и одного ранил

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 21:24
В Японии новобранец на стрельбище убил двух офицеров и одного ранил - Фото
Фото - скриншот из видео Kyodo

В Японии новобранец Сил самообороны во время учебных стрельб убил двух инструкторов и серьезно ранил еще одного. Об этом сообщает Kyodo.

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Инцидент произошел на стрельбище в префектуре Гифу во время учебной подготовки новобранцев. Один из новобранцев открыл огонь из штурмовой винтовки в сторону инструкторов, что привело к гибели двух человек и тяжелому ранению еще одного. 

18-летний новобранец был арестован немедленно после инцидента. Как сообщили в полиции, он сознался, что умышленно стрелял в одного из инструкторов. При этом он отрицал, что в его намерение входило убийство кого-то еще. 

Командующий сухопутными Силами самообороны генерал Ясунори Моришита на пресс-конференции заявил, что после инцидента все учения по стрельбе и взрывам по всей стране приостановлены для проверки их безопасности. Он также сказал, что будет создана армейская комиссия для расследования, которое должно предотвратить повторение подобного инцидента.

  • 24 мая 2023 года в Японии прошла церемония передачи Украине 100 автомобилей и 30 000 пайков для ВСУ.
  • 2 июня сообщалось, что Япония, законы которой запрещают любой экспорт вооружений, нашла вариант оказания военной помощи Украине: произведенный японскими компаниями промышленный тринитротолуол (TNT) будет поставляться в США для производства боеприпасов.
Сергей Бережной
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