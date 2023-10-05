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Варшаву прикрили системами Patriot – фото

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 14:47
Варшаву прикрили системами Patriot – фото - Фото
ЗРК Patriot (фото - АрміяInform)

Війська Польщі вперше розгорнули системи протиракетної та протиповітряної оборони Partiot над столицею країни. Про це йдеться у повідомленні Міноборони Польщі в X(Twitter).

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Там зазначили, що розрахунки ЗРК заступлять на бойове чергування 6 вересня.

Міністр оборони Маріуш Блащак назвав цю подію "історичною та новаторською".

"Варшава вперше отримує протиракетну оборону на базі системи Patriot. Із завтрашнього дня солдати розпочнуть чергування з елементами цієї сучасної системи", – сказав міністр.

Варшаву прикрили системами Patriot – фото
  • 1 червня 2023 року президент Володимир Зеленський закликав створити коаліцію Patriot для посилення системи ППО України.
  • 12 червня генеральний директор компанії Raytheon Technologies Грег Гейс, яка виробляє системи Patriot, заявив, що Україна отримає ще п’ять батарей до кінця 2024 року. 
Калінін Артемій
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ПольщазркппоPatriot
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