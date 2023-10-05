Варшаву прикрили системами Patriot – фото

Війська Польщі вперше розгорнули системи протиракетної та протиповітряної оборони Partiot над столицею країни. Про це йдеться у повідомленні Міноборони Польщі в X(Twitter).

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Там зазначили, що розрахунки ЗРК заступлять на бойове чергування 6 вересня.

Міністр оборони Маріуш Блащак назвав цю подію "історичною та новаторською".

"Варшава вперше отримує протиракетну оборону на базі системи Patriot. Із завтрашнього дня солдати розпочнуть чергування з елементами цієї сучасної системи", – сказав міністр.

1 червня 2023 року президент Володимир Зеленський закликав створити коаліцію Patriot для посилення системи ППО України.

12 червня генеральний директор компанії Raytheon Technologies Грег Гейс, яка виробляє системи Patriot, заявив, що Україна отримає ще п’ять батарей до кінця 2024 року.

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