Варшаву прикрыли системами Patriot – фото

Войска Польши впервые развернули системы противоракетной и противовоздушной обороны Partiot над столицей страны. Об этом говорится в сообщении Минобороны Польши в X(Twitter).

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Там отметили, что расчеты ЗРК вступят на боевое дежурство 6 сентября.

Министр обороны Мариуш Блащак назвал это событие "историческим и новаторским".

"Варшава впервые получает противоракетную оборону на базе системы Patriot. С завтрашнего дня солдаты начнут дежурство с элементами этой современной системы", – сказал министр.

1 июня 2023 года президент Владимир Зеленский призвал создать коалицию Patriot для усиления системы ПВО Украины.

12 июня генеральный директор компании Raytheon Technologies Грег Хейс, производящей системы Patriot, заявил, что Украина получит еще пять батарей до конца 2024 года.

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