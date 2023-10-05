Варшаву прикрыли системами Patriot – фото
05.10.2023, 14:47
ЗРК Patriot (фото – АрмияInform)
Войска Польши впервые развернули системы противоракетной и противовоздушной обороны Partiot над столицей страны. Об этом говорится в сообщении Минобороны Польши в X(Twitter).
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Там отметили, что расчеты ЗРК вступят на боевое дежурство 6 сентября.
Министр обороны Мариуш Блащак назвал это событие "историческим и новаторским".
"Варшава впервые получает противоракетную оборону на базе системы Patriot. С завтрашнего дня солдаты начнут дежурство с элементами этой современной системы", – сказал министр.
- 1 июня 2023 года президент Владимир Зеленский призвал создать коалицию Patriot для усиления системы ПВО Украины.
- 12 июня генеральный директор компании Raytheon Technologies Грег Хейс, производящей системы Patriot, заявил, что Украина получит еще пять батарей до конца 2024 года.
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