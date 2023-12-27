Вступ Швеції у НАТО: комітет парламенту Туреччини схвалив, потрібне голосування парламенту

Рішення Комітету є обов'язковим кроком перед голосуванням, проте не гарантує, що парламент Туреччини ратифікує заявку Швеції

Лідери Туреччини, Швеції, Фінляндії та НАТО (Фото - НАТО)

Комітет із закордонних справ парламенту Туреччини рекомендував парламенту схвалити вступ Швеції до НАТО. Про це повідомляє Anadolu.

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Рішення парламентського комітету є обов'язковим кроком для винесення питання на голосування депутатів, проте не гарантує, що парламент ратифікує заявку Швеції на вступ в Альянс, пише Politico.

Видання також зазначає, що дату голосування з цього питання в парламенті Туреччини поки не призначено.

18 грудня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що ратифікація Туреччиною вступу Швеції у НАТО залежить від схвалення Конгресом США запиту Анкари на придбання винищувачів F-16, і закликав обидва законодавчі органи діяти "одночасно".

Анкара запросила у США винищувачі F-16 у жовтні 2021 року. Угода на $6 млрд передбачала продаж 40 літаків, а також комплекти для модернізації 79 бойових літаків, які вже перебувають на озброєнні ВПС Туреччини. Однак у Конгресі США можливість такої угоди зумовили низкою вимог, зокрема схваленням Анкарою заявки Швеції на вступ у НАТО.

Для вступу будь-якої держави в НАТО потрібно одностайне схвалення всіх країн-членів Альянсу. Заявку Швеції поки не ратифікували лише Туреччина та Угорщина.

6 грудня Швеція та США уклали угоду про оборонне співробітництво, що створює умови для зміцнення військового потенціалу Швеції навіть у тому випадку, якщо їй не вдасться стати членом НАТО.

28 червня 2022 року НАТО запросило Швецію та Фінляндію стати членами Альянсу.

4 квітня 2023 року Фінляндія вступила в НАТО.

17 вересня Ердоган заявив, що Швеція "не виконала дані Туреччині обіцянки" і тому не отримає її підтримки для вступу в НАТО.

23 жовтня Ердоган підписав протокол про вступ Швеції в НАТО та вніс його на розгляд парламенту Туреччини.

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