Вступление Швеции в НАТО: комитет парламента Турции одобрил, нужно голосование парламента

Решение комитета является обязательным шагом перед голосованием, однако не гарантирует, что парламент Турции ратифицирует заявку Швеции

Лидеры Турции, Швеции, Финляндии и НАТО (Фото - НАТО)

Комитет по иностранным делам парламента Турции рекомендовал парламенту одобрить вступление Швеции в НАТО. Об этом сообщает Anadolu.

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Решение парламентского комитета является обязательным шагом для вынесения вопроса на голосование депутатов, однако не гарантирует, что парламент ратифицирует заявку Швеции на вступление в Альянс, пишет Politico.

Издание также отмечает, что дата голосования по этому вопросу в парламенте Турции пока не назначена.

18 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ратификация Турцией вступления Швеции в НАТО зависит от одобрения Конгрессом США запроса Анкары на приобретение истребителей F-16, и призвал оба законодательных органа действовать "одновременно".

Анкара запросила у США истребители F-16 в октябре 2021 года. Соглашение на $6 млрд предусматривало продажу 40 самолетов, а также комплекты для модернизации 79 боевых самолетов, уже находящихся на вооружении ВВС Турции. Однако в Конгрессе США возможность такого соглашения обусловили рядом требований, в частности одобрением Анкарой заявки Швеции на вступление в НАТО.

Для вступления любого государства в НАТО требуется единогласное одобрение всех стран-членов Альянса. Заявку Швеции пока не ратифицировали только Турция и Венгрия.

6 декабря Швеция и США заключили соглашение об оборонном сотрудничестве, которое создает условия для укрепления военного потенциала Швеции даже в том случае, если ей не удастся стать членом НАТО.

28 июня 2022 года НАТО пригласило Швецию и Финляндию стать членами Альянса.

4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО.

17 сентября Эрдоган заявил, что Швеция "не выполнила данные Турции обещания" и потому не получит ее поддержки для вступления в НАТО.

23 октября Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и внес его на рассмотрение парламента Турции.

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