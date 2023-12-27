Вступление Швеции в НАТО: комитет парламента Турции одобрил, нужно голосование парламента
Комитет по иностранным делам парламента Турции рекомендовал парламенту одобрить вступление Швеции в НАТО. Об этом сообщает Anadolu.
Решение парламентского комитета является обязательным шагом для вынесения вопроса на голосование депутатов, однако не гарантирует, что парламент ратифицирует заявку Швеции на вступление в Альянс, пишет Politico.
Издание также отмечает, что дата голосования по этому вопросу в парламенте Турции пока не назначена.
18 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ратификация Турцией вступления Швеции в НАТО зависит от одобрения Конгрессом США запроса Анкары на приобретение истребителей F-16, и призвал оба законодательных органа действовать "одновременно".
Анкара запросила у США истребители F-16 в октябре 2021 года. Соглашение на $6 млрд предусматривало продажу 40 самолетов, а также комплекты для модернизации 79 боевых самолетов, уже находящихся на вооружении ВВС Турции. Однако в Конгрессе США возможность такого соглашения обусловили рядом требований, в частности одобрением Анкарой заявки Швеции на вступление в НАТО.
Для вступления любого государства в НАТО требуется единогласное одобрение всех стран-членов Альянса. Заявку Швеции пока не ратифицировали только Турция и Венгрия.
6 декабря Швеция и США заключили соглашение об оборонном сотрудничестве, которое создает условия для укрепления военного потенциала Швеции даже в том случае, если ей не удастся стать членом НАТО.
- 28 июня 2022 года НАТО пригласило Швецию и Финляндию стать членами Альянса.
- 4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО.
- 17 сентября Эрдоган заявил, что Швеция "не выполнила данные Турции обещания" и потому не получит ее поддержки для вступления в НАТО.
- 23 октября Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и внес его на рассмотрение парламента Турции.
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