Заступника лідера ХАМАС знищено у Лівані

У передмісті Бейрута знищено заступника голови ХАМАС Салеха аль-Арурі. За припущеннями, його вбив ізраїльський дрон

Салех аль-Арурі (Фото - скриншот з відео)

У Лівані вбито другого за значущістю в ієрархії ХАМАС лідера терористів Салеха аль-Арурі. Про це повідомляє Reuters.

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У передмісті Бейрута вибухом знищено заступника голови ХАМАС та фактичного лідера військового крила ХАМАС на Західному березі річки Йордан Салеха аль-Арурі. За непідтвердженими припущеннями, його було вбито ударом ізраїльського дрона.

Як повідомляє The Times of Israel, розвідка підозрювала аль-Арурі у причетності до організації атак проти Ізраїлю, зокрема у викраденні та вбивстві трьох підлітків у червні 2014 року, яке сталося вже після того, як аль-Арурі разом із понад тисячею інших засуджених в Ізраїлі було обміняно на капрала ізраїльської армії Гілада Шаліта.

1 грудня 2023 повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наказав розвідслужбам почати полювання на ватажків ХАМАС по всьому світу.

7 жовтня 2023 року під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше 240 осіб, у тому числі немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази, а потім розпочав масштабну військову операцію зі знищення військової інфраструктури ХАМАС.

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