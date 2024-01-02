Заместитель лидера ХАМАС уничтожен в Ливане

В пригороде Бейрута уничтожен заместитель главы ХАМАС Салех аль-Арури. По предположениям, его убил израильский дрон

Салех аль-Арури (Фото - скриншот из видео)

В Ливане убит второй по значимости в иерархии ХАМАС лидер террористов Салех аль-Арури. Об этом сообщает Reuters.

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В пригороде Бейрута взрывом уничтожен заместитель главы ХАМАС и фактический лидер военного крыла ХАМАС на Западном берегу реки Иордан Салех аль-Арури. По неподтвержденным предположениям, он был убит ударом израильского дрона.

Как сообщает The Times of Israel, разведка подозревала аль-Арури в причастности к организации атак против Израиля, в том числе в похищении и убийстве трех подростков в июне 2014 года, которое произошло уже после того, как аль-Арури вместе с более чем тысячей других осужденных в Израиле был обменян на капрала израильской армии Гилада Шалита.

1 декабря 2023 года сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал разведслужбам начать охоту на главарей ХАМАС по всему миру.

7 октября 2023 года при вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа, а затем начал масштабную военную операцию по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.

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