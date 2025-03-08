"Жодних сутичок, я був там". Трамп заперечив конфлікт між Рубіо і Маском

NYT писала, що Маск у присутності Трампа накинувся на Рубіо зі звинуваченнями

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Президент США Дональд Трамп заперечив, що між державним секретарем Марко Рубіо та очільником Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілоном Маском виникла суперечка щодо масштабних скорочень уряду під час засідання кабінету міністрів у Білому домі цього тижня. Слова американського президента наводить агентство Associated Press.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Жодних сутичок, я був там", – сказав Трамп журналістам.

"Ілон чудово ладнає з Марко. І вони обидва роблять фантастичну роботу. Жодного конфлікту немає", – продовжив він.

Журналісти нагадали, що одразу після зустрічі в четвер, 6 березня, президент США заявив, що дав вказівку секретарям кабінету міністрів працювати з Маском.

Напередодні газета New York Times із посиланням на п’ятьох неназваних співрозмовників повідомила, що Маск звинуватив Рубіо в тому, що той не скоротив штат Держдепу, прямо критикуючи його перед Трампом.

Водночас Рубіо таємно злився на Маска впродовж кількох тижнів, відтоді як команда DOGE фактично закрила Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Свої скарги він озвучив на засіданні кабінету міністрів 6 березня перед Трампом та іншими міністрами.

За словами Рубіо, Маск помиляється, оскільки не враховує більш ніж 1500 посадовців, які достроково вийшли на пенсію за власний кошт. Він саркастично запитав, чи не хоче Маск, щоб Рубіо знову найняв усіх цих людей, щоб потім влаштувати шоу зі звільненням. Потім він виклав свої детальні плани щодо реорганізації Державного департаменту.

Маск у відповідь сказав Рубіо, що той "гарний на телебаченні", маючи на увазі, що ні на що інше він не здатен.

Співрозмовники стверджують, що Трамп у суперечці підтримав Рубіо. Президент США наголосив, що держсекретар постійно зайнятий, адже то перебуває у відрядженнях, то виступає на телебаченні, а ще й керує цілим агентством.

У матеріалі йдеться, що зустріч стала потенційним поворотним моментом після бурхливих перших тижнів другого терміну Трампа. Вона стала першою суттєвою ознакою того, що президент США готовий накласти певні обмеження на Маска, чиї зусилля стали предметом кількох судових позовів і викликали занепокоєння законодавців-республіканців. Деякі з них поскаржилися на Маска безпосередньо президенту.

3 лютого 2025 року стало відомо, що не працює головний офіс Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Працівників через електронну пошту проінформували, що приходити на роботу не потрібно.

5 лютого повідомлялось, що ЦРУ запропонувало співробітникам звільнення з виплатою компенсації.

15 лютого стало відомо, що посадовці адміністрації Трампа звільнили понад 300 співробітників агентства, яке відповідає за управління ядерним запасом США.

6 березня NYT повідомила про звільнення нещодавно найнятих офіцерів ЦРУ.