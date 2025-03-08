"Никаких стычек, я был там". Трамп отрицает конфликт между Рубио и Маском

NYT писала, что Маск в присутствии Трампа набросился на Рубио с обвинениями

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Президент США Дональд Трамп возразил, что между государственным секретарем Марко Рубио и главой Департамента эффективности правительства (DOGE) Илоном Маском возник спор по поводу масштабных сокращений правительства во время заседания кабинета министров в Белом доме на этой неделе. Слова американского президента приводит агентство Associated Press.

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"Никаких стычек, я был там", – сказал Трамп журналистам.

"Илон прекрасно ладит с Марко. И они оба делают фантастическую работу. Никакого конфликта нет", – продолжил он.

Журналисты напомнили, что сразу после встречи в четверг, 6 марта, президент США заявил, что дал указание секретарям кабинета министров работать с Маском.

Накануне газета New York Times со ссылкой на пять неназванных собеседников сообщила, что Маск обвинил Рубио в том, что тот не сократил штат Госдепа, прямо критикуя его перед Трампом.

В то же время Рубио тайно злился на Маска несколько недель, с тех пор как команда DOGE фактически закрыла Агентство США по международному развитию (USAID). Свои жалобы он озвучил на заседании кабинета министров 6 марта перед Трампом и другими министрами.

По словам Рубио, Маск ошибается, поскольку не учитывает более 1500 чиновников Государственного департамента, которые досрочно вышли на пенсию за свой счет. Он саркастически спросил, не хочет ли Маск, чтобы Рубио снова нанял всех этих людей, чтобы потом устроить шоу с увольнением. Затем он изложил подробные планы по реорганизации Государственного департамента.

Маск в ответ сказал Рубио, что тот "хорош на телевидении", имея в виду, что ни на что другое он не способен.

Собеседники утверждают, что Трамп в споре поддержал Рубио. Президент США подчеркнул, что госсекретарь постоянно занят, ведь то находится в командировках, то выступает на телевидении, а еще и руководит целым агентством.

В материале говорится, что встреча стала потенциальным поворотным моментом после бурных первых недель второго срока Трампа. Она стала первым существенным признаком того, что Трамп готов наложить определенные ограничения на Маска, чьи усилия стали предметом нескольких судебных тяжб и вызвали беспокойство законодателей-республиканцев. Некоторые из них пожаловались на Маска непосредственно президенту.

3 февраля 2025 года стало известно, что не работает головной офис Агентства США по международному развитию (USAID). Работников по электронной почте проинформировали, что приходить на работу не нужно.

5 февраля сообщалось, что ЦРУ предложило сотрудникам увольнения с выплатой компенсации.

15 февраля стало известно, что должностные лица администрации Трампа уволили более 300 сотрудников агентства, отвечающего за управление ядерным запасом США.

6 марта NYT сообщила об увольнении недавно нанятых офицеров ЦРУ.