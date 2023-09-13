На півночі Москви щось горить: у районі, де видно задимлення, чути звуки, схожі на постріли/тріск. Очевидець повідомив каналу Осторожно, Москва, що "почув вибухи, потім було видно сполохи вогню, дим. Зараз стягуються пожежні машини".

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Московські ЗМІ повідомили, що пожежа, "імовірно", на сміттєсортувальному підприємстві в районі станції метро "Владикіно".

Пізніше в комунальних службах столиці держави-терориста заявили, що на Нововладикінському проїзді "зайнялося сміття" і "займання оперативно ліквідували".

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Деякі пабліки в Україні повідомили про "вибухи біля Останкінської телевежі". Від неї до "Владикіно" – понад 3 км. Повідомлень про безпілотники також немає, як і скасування рейсів у московських аеропортах через режим "килим", який вводять при атаці дронів на столицю РФ.

Тим часом російсько-іранські дрони-камікадзе Shahed-136/"Герань-2" із тимчасово окупованого Криму просто зараз знову летять на дунайські порти України – вже над Ізмаїльським районом.

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