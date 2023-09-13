На севере Москвы что-то горит: в районе, где видно задымление, слышны звуки, похожие на выстрелы/треск. Очевидец сообщил каналу Осторожно, Москва, что "услышал взрывы, потом были видны всполохи огня, дым. Сейчас стягиваются пожарные машины".

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Московские СМИ сообщили, что пожар, "предположительно", на мусоросортировочном предприятии в районе станции метро "Владыкино".

Позднее в коммунальных службах столицы государства-террориста заявили, что на Нововладыкинском проезде "загорелся мусор" и "возгорание оперативно ликвидировали".

Читайте также: Украина скоро отправит на войну свой "Ланцет" — это "Перун"

Некоторые паблики в Украине сообщили о "взрывах около Останкинской телебашни". От нее до "Владыкино" – более 3 км. Сообщений о беспилотниках также нет, как и отмены рейсов в московских аэропортах из-за режима "ковер", который вводят при атаке дронов на столицу РФ.

Между тем, российско-иранские дроны-камикадзе Shahed-136/"Герань-2" из временно оккупированного Крыма прямо сейчас снова летят на дунайские порты Украины – уже над Измаильским районом.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.