На севере Москвы что-то горит: в районе, где видно задымление, слышны звуки, похожие на выстрелы/треск. Очевидец сообщил каналу Осторожно, Москва, что "услышал взрывы, потом были видны всполохи огня, дым. Сейчас стягиваются пожарные машины".
Московские СМИ сообщили, что пожар, "предположительно", на мусоросортировочном предприятии в районе станции метро "Владыкино".
Позднее в коммунальных службах столицы государства-террориста заявили, что на Нововладыкинском проезде "загорелся мусор" и "возгорание оперативно ликвидировали".
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Некоторые паблики в Украине сообщили о "взрывах около Останкинской телебашни". От нее до "Владыкино" – более 3 км. Сообщений о беспилотниках также нет, как и отмены рейсов в московских аэропортах из-за режима "ковер", который вводят при атаке дронов на столицу РФ.
Между тем, российско-иранские дроны-камикадзе Shahed-136/"Герань-2" из временно оккупированного Крыма прямо сейчас снова летят на дунайские порты Украины – уже над Измаильским районом.
- 11 сентября 2023 года президент Зеленский ответил на заявления бразильского лидера Лулы о якобы необходимости компромиссов с РФ.
- 12 сентября канцлер ФРГ Шольц заявил, что Украине не нужен "мнимый" мир без соблюдения ее территориальной целостности и уважения к принципам международного права.
- В тот же день глава РПЦ Кирилл призвал паству на войну против Украины, а российский диктатор Путин заявил, что "мужики наши, понимая, что их ожидает на фронте, все равно идут на это".
- Смотрите высокоточное поражение экипажей "Ланцетов" украинским снарядом, которое сняли на видео с дрона. И еще одно: как удар GMLRS уничтожил в посадке транспорт российских операторов дронов Zala.
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