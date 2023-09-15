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Російський z-окупант на лавці під будинком підірвав гранату поряд із дітьми – відео з Казані видео

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15.09.2023, 14:09
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У Радянському районі Казані біля під'їзду одного з багатоквартирних будинків чоловік у військовій формі та з z-шевроном російських окупантів підірвав шумову гранату поряд із дітьми. Ролик із відеофону на вхідних дверях виклали місцеві ЗМІ.

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Окупант сидів на лавці з жінкою, грався гранатою, а потім поцікавився в неї, ще однієї жінки поруч, чи не підірвати її. Далі росіянин запропонував одному з дітей, що стояли поруч, смикнути за чеку, після чого сам це зробив і кинув гранату убік.

Пролунав вибух, після якого одна з жінок почала на нього кричати, а окупант сказав, що "більше не буде".

"Z-мавпа розважається", – підписали в Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ відео з  Казані.

Дивіться відео: Підозрюваний ножем поранив поліцейського під час затримання у Києві

Євген Пилипенко
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