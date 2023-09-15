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Российский z-оккупант на лавочке под домом взорвал гранату рядом с детьми: видео из Казани видео

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 14:09
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В Советском районе Казани возле подъезда одного из многоквартирных домов мужчина в военной форме и с z-шевроном российских оккупантов взорвал шумовую гранату рядом с детьми. Ролик с видеофона на входных дверях выложили местные СМИ.

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Оккупант сидел на лавочке с женщиной, игрался гранатой, и затем поинтересовался у нее, еще одной женщины рядом, не взорвать ли ее. Далее россиянин предложил одному из стоящих рядом детей дернуть за чеку, после чего сам это сделал и бросил гранату в сторону.

Прогремел взрыв, после которого одна из женщин принялась его отчитывать, а оккупант сказал, что "больше не будет".

"Z-обезъяна развлекается", – подписали в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ видео из Казани.

Смотрите видео: Подозреваемый ножом ранил полицейского во время задержания в Киеве

Євген Пилипенко
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