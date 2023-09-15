Россияне, предварительно, нанесли удары или удар управляемыми авиабомбами по жилым домам во временно оккупированной Новой Каховке, сообщает СМИ Мост и местные Telegram-каналы. Впоследствии информацию об ударе авиабомбой подтвердил городской глава.

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По словам местных жителей, удар был нанесен около 9:20, поражены дома в микрорайоне "Сокол".

В результате удара разрушены квартиры в трех многоэтажных домах в районе улиц Горького-Довженко, пишет Мост.

Есть информация о разрушении в домах по улице Горького 24, 26 и Довженко, 13.

В соцсетях сообщают о погибших и раненых, точной информации пока нет – город под оккупацией.

Городской глава Новой Каховки подтвердил Суспильному информацию об обстреле армией РФ города.

Он сообщил, что местные жители видели самолет, сбросивший авиабомбу на жилой квартал.

По его словам, разрушения серьезны, информация о пострадавших уточняется.

"Наш источник в ВСУ сообщил, что армия РФ пустила КАБ с российского самолета Су-34. Авиабомба не долетела до правого берега и упала в Новой Каховке", – написало впоследствии Суспильне.

Три видео с места российского теракта:

Как утверждает местный ресурс, момент прилета в районе "трех киосков":

Фото последствий российского удара, которые распространяются соцсетями:

6 сентября захватчики ударили артиллерией по людному месту в Константиновке Донецкой области. В результате теракта погибли 16 человек, ранения получили 33 человека.

8 сентября россияне атаковали Кривой Рог, по информации МВД, погиб полицейский, еще 72 человека травмированы. В тот же день россияне в очередной раз ударили авиацией по Херсонской области, в результате чего погибли три человека.

В ночь на 15 сентября оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе, противовоздушная оборона утром работала в Хмельницкой области.

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