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Нова Каховка. РФ вдарила авіабомбами по житлових будинках, є постраждалі – відео, фото видео

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 12:05
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Росіяни, попередньо, завдали ударів або удару керованими авіабомбами по житлових будинках у тимчасово окупованій Новій Каховці, повідомляє ЗМІ Мост та місцеві Telegram-канали. Згодом інформацію про удар авіабомбою підтвердив міський голова.

Зі слів місцевих мешканців, удар було нанесено близько 9:20, уражено будинки в мікрорайоні "Сокіл".

Унаслідок удару зруйновано квартири у трьох багатоповерхових будинках у районі вулиць Горького-Довженка, пише Мост.

Наразі є інформація про руйнування у будинках по вулиці Горького 24, 26 та Довженка, 13.

У соцмережах повідомляють про загиблих та поранених, точної інформації наразі немає – місто під окупацією.

Мікрорайон ''Сокіл'' на мапі deepstate

Міський голова Нової Каховки підтвердив Суспільному інформацію про обстріл армією РФ міста.

Він повідомив, що місцеві жителі бачили літак, який скинув авіабомбу на житловий квартал.

За його словами, руйнування серйозні, інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Наше джерело в ЗСУ повідомило, що армія РФ пустила КАБ із російського літака Су-34. Авіабомба не долетіла до правого берега й впала у Новій Каховці", – написало згодом Суспільне.

Три відео з місця російського теракту:

Як стверджує місцевий ресурс, момент прильоту в районі "трьох кіосків":

Світлини наслідків російського удару, які ширяться соцмережами:

  • 6 вересня загарбники вдарили артилерією по людному місцю у Костянтинівці на Донеччині. Унаслідок теракту загинуло 16 осіб, поранення отримали 33 людини.
  • 8 вересня росіяни атакували Кривий Ріг, за інформацією МВС, загинув поліціянт, ще 72 особи травмовано. Того ж дня росіяни вкотре вдарили авіацією по Херсонській області, внаслідок чого загинули три людини.
  • У ніч на 15 вересня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе, протиповітряна оборона вранці працювала у Хмельницькій області.

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Артем Джеріпа
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