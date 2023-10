У будівлю Капітолія США увірвалися антиізраїльські мітингувальники – вони виступають за припинення вогню у секторі Гази та вимагають припинити військову допомогу Ізраїлю. Поліція заявляє, що демонстрації в будівлі Конгресу заборонені, і працює над тим, щоб розігнати натовп, передає ABC News.

За словами кореспондента, спочатку мітинг проходив мирно, проте потім почалися сутички з поліцією, і в результаті натовп зміг подолати кордон і увірватися в одну з будівель Капітолія.

Люди тримають плакати із закликом припинити вогонь у секторі Гази, а також вигукують заклики до припинення військової допомоги Ізраїлю.

Зараз правоохоронці затримують протестувальників і розганяють мітинг.

Кореспондент додав, що на опублікованих кадрах "друга хвиля демонстрантів, першу вже розігнали копи".

За даними американських ЗМІ, біля і всередині Капітолія зібралися сотні протестувальників, пов'язаних з антиізраїльськими групами "Якщо не зараз" (If Not Now) і "Єврейський голос за мир" (Jewish Voice for Peace).

Пропалестинські протести сьогодні проходять також у Бейруті (Ліван), Гаазі (Нідерланди), Франкфурті-на-Майні та Берліні (Німеччина), а також у Тегерані (Іран). Влада багатьох європейських країн заборонила подібні демонстрації.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі". 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію низки командирів ХАМАС.

