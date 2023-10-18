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В Капитолий США ворвались сторонники Палестины, требующие прекращения огня в Газе – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 23:30
Видео: ABC News
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В здание Капитолия США ворвались антиизраильские митингующие – они выступают за прекращение огня в секторе Газа и потребовали прекратить военную помощь Израилю. Полиция заявляет, что демонстрации в здании Конгресса запрещены, и работает над тем, чтобы разогнать толпу, передает ABC News.

По словам корреспондента, сначала митинг проходил мирно, однако потом начались стычки с полицией, и в результате толпа смогла преодолеть границу и ворваться в одно из зданий Капитолия.

Люди держат плакаты с призывом прекратить огонь в секторе Газа, а также выкрикивают призывы к прекращению военной помощи Израилю.

В настоящее время правоохранители задерживают протестующих и разгоняют митинг.

Корреспондент добавил, что на опубликованных кадрах "вторая волна демонстрантов, первую уже разогнали копы".

По данным американских СМИ, возле и внутри Капитолия собрались сотни протестующих, связанных с антиизраильскими группами "Если не сейчас" (If Not Now) и "Еврейский голос за мир" (Jewish Voice for Peace).

Пропалестинские протесты сегодня проходят также в Бейруте (Ливан), Гааге (Нидерланды), Франкфурте-на-Майне и Берлине (Германия), а также в Тегеране (Иран). Власти многих европейских стран запретили подобные демонстрации.

  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.
  • ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ряда командиров ХАМАС.

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Милана Головань
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