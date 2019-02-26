Адвокаты Манафорта просят суд о мягком приговоре

Пол Манафорт (фото - EPA)

Адвокаты бывшего политтехнолога Партии регионов и главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта просят судью федерального суда в Вашингтоне назначить ему тюремный срок "значительно ниже установленного законом максимума". Об этом сообщает Reuters.

69-летний Манафорт обвиняется в сговоре против США, включая отмывание денег, незаконное лоббирование, заговор с целью воспрепятствовать правосудию и попытки оказать давление на свидетелей.

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Суд в Вашингтоне вынесет приговор Манафорту 13 марта по делу относительно обвинений в нарушениях во время лоббистской деятельности.

Издание отмечает, что Манафорт может получить по пять лет наказания по каждому из пунктов, но установленный максимум за такие преступления десять лет.

"Мы с уважением просим, чтобы суд вынес приговор значительно ниже установленного законом максимального срока в этом случае", - отметили адвокаты Манафорта.

22 фераля сообщалось, что окружной прокурор штата Нью-Йорк готовил обвинения от власти этого штата против Манафорта на случай, если президент США помилует его по обвинению федерального уровня.

Манафорту грозит до 24 лет заключения и штраф в $24 млн.

Манафорт один из первых людей из ближайшего окружения Трампа против кого были выдвинуты обвинения в результате работы специального прокурора США Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в выборы в США в 2016 году. Критики Мюллера отмечают, что обвинения против Манафорта прямо не связаны с собственно сферой полномочий следствия по российскому вмешательства и озвучивают другие замечания. Трамп многократно называл следствие Мюллера предвзятым, призванным дискредитировать победу Трампа на выборах в США.