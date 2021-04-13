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Алиев: У Азербайджана нет территориальных претензий к Армении

13.04.2021, 13:08
Алиев: У Азербайджана нет территориальных претензий к Армении - Фото
Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении, заявил президент страны Ильхам Алиев во время выступления на конференции в Университете ADA, сообщает Haqqin.

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Алиев заявил, что карабахский конфликт завершен, и у Азербайджана нет планов применять силу на территории компактного проживания армян в Карабахе.

"Мы будем помнить нашу историю, но у нас нет никаких территориальных претензий к каким-либо странам, включая Армению", – подчеркнул Алиев.

По его словам, Азербайджан считает армян, проживающих на подконтрольных российским миротворцам территориях, своими гражданами и отметил, что об этом говорит оказываемая гуманитарная и логистическая поддержка.

Денис Юдин
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Ильхам Алиев территориальные претензии армения Азербайджан нагорный карабах
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