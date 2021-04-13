Алиев: У Азербайджана нет территориальных претензий к Армении
13.04.2021, 13:08
Ильхам Алиев (Фото: president.az)
Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении, заявил президент страны Ильхам Алиев во время выступления на конференции в Университете ADA, сообщает Haqqin.
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Алиев заявил, что карабахский конфликт завершен, и у Азербайджана нет планов применять силу на территории компактного проживания армян в Карабахе.
"Мы будем помнить нашу историю, но у нас нет никаких территориальных претензий к каким-либо странам, включая Армению", – подчеркнул Алиев.
По его словам, Азербайджан считает армян, проживающих на подконтрольных российским миротворцам территориях, своими гражданами и отметил, что об этом говорит оказываемая гуманитарная и логистическая поддержка.
- 27 сентября 2020-го Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, объясняя это "контроперацией". С новой силой возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивали после войны в начале 1990-х.
- 8 ноября того же года азербайджанские военные взяли город Шуша. Позже, в ночь на 10 ноября, война в Нагорном Карабахе завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля.
- 10 декабря президент Азербайджана заявил, что Зангезурский, Гейчинский и Иреванский махалы в Армении являются "историческими землями Азербайджана".
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