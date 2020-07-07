Американка собиралась передать России сверхсекретные данные о безопасности США

47-летняя американка призналась в незаконном хранении сверхсекретных данных о нацбезопасности США и похищении своего ребенка

47-летняя гражданка США Элизабет Ширли признала вину в незаконном хранении сверхсекретных данных о нацбезопасности США, а также похищении собственного ребенка. По данным властей, Ширли планировала передать эти данные правительству России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

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Данные, которые незаконно хранила Ширли, по данным Минюста, касались нацобороны США и содержали "информацию по военной и политической проблематике иностранного правительства". Она также призналась в том, что вывезла свою дочь, опекуном которой она не являлась, в Мексику с целью воспрепятствовать законному осуществлению родительских прав отцом.

Впервые Ширли получила доступ к секретным данным в 1994 году. Она служила в ВВС США. Затем она работала в разведке ВМС США и Пентагоне. За время военной карьеры она неоднократно получала доступ к сверхсекретной информации.

По данным Минюста, в июле 2019 года Ширли вместе с шестилетней дочерью уехала в Мексику. Оттуда она планировали связаться с Россией и попросить убежища в стране, где нет экстрадиции в США. В августе того же года ее задержали. При себе у нее обнаружили документ со сверхсекретными данными о нацбезопасности США.

Ширли грозит 10 лет за незаконное хранение секретных данных и три года за похищение собственного ребенка.

В декабре 2018 года бывший американский морской пехотинец Пол Уилан был задержан в отеле в Москве. По данным следствия, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Уилан вину не признал. Уголовное преследование он назвал провокацией и "абсурдным политическим похищением".

15 июня Мосгорсуд в РФ признал Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Российские СМИ сообщали, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность обменять Уилана на осужденных в США на долгие сроки россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута.

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Владислав Сердюк

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