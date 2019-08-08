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Amnesty: Нет гарантий, что вас не застрелят в США - видео (18+)

Amnesty: Нет гарантий, что вас не застрелят в США - видео (18+) - Фото
Супермаркет Walmart в Эль Пасо (фото - ЕРА)
08.08.2019, 13:30

Правозащитники Amnesty International призывают туристов, направляющихся в США, проявлять "максимальную осторожность"

Правозащитная организация Amnesty International обнародовала предупреждение для тех, кто едет в США. Активисты призывают туристов быть осторожными после произошедших в стране массовых расстрелов.

"Путешественники, направляющиеся в Соединенные Штаты, должны проявлять особую осторожность, поскольку государство не в состоянии обеспечить их безопасность. Нет никаких гарантий того, что их не застрелят", - сказал Эрнест Коверсон, руководитель кампании по борьбе с насилием в американском филиале Amnesty International.

Правозащитники советуют избегать мест, где собираются большие группы людей, в частности, культурные центры, храмы, школы и супермаркеты.

Организация подвергла критике американское правительство. В AI считают, что власть якобы "не желает обеспечивать защиту от вооруженных нападений", несмотря на международные обязательства и ситуацию в стране.

Стрельба в супермаркете Walmart в Эль Пасо (Видео: Top 10 PH)

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массовые расстрелы эль пасо amnesty
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