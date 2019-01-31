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31.01.2019, 12:00

Аномалия на российской ракете: запуск интернет-спутников отложен

Аномалия на российской ракете: запуск интернет-спутников отложен - Фото
Старт ракеты Сюоз-СТ на космодроме Куру (фото — Роскосмос)

По словам главы компании OneWeb Грега Уайлера, сами спутники в полном порядке и готовы к заброске на орбиты

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Британская компания OneWeb отложила запуск первой партии интернет-спутников из-за дефекта на верхней ступени российской ракетой Союз-СТ. Ранее старт планировался на 19 февраля. О срыве сроков сообщил у себя в Twitter глава компании Грег Уайлер.

"Это правда. Есть аномалия с ракетой, которая вынуждает нас отложить запуск", - пишет он.

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Ранее СМИ РФ сообщили, что в одном из трубопроводов разгонного блока Фрегат при предполетной проверке на космодроме Куру в Южной Америке нашли микроотверстие.

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OneWeb намерены сформировать созвездие примерно из 700 спутников для обеспечения интернетом пользователей по всему миру. Против работы этой сети на территории РФ ранее выступила ФСБ. В рамках проекта Россия должна произвести 21 запуск с десятками спутников на каждом Союзе. Часть спутников также выведет ракета New Glenn американской компании Blue Origin.

SpaceX Илона Маска работает над аналогичным проектом Starlink.

30 августа 2018 года на орбите “протек” российский корабль Союз МС-09: в РФ заподозрили, что повреждение было умышленным и косвенно обвинили американцев. Потом выяснилось, что астронавты США не могли продырявить Союз.

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Теги: OneWeb, космос, ракета, фрегат, роскосмос, разгонный блок, дефект
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