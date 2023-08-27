Арест помог Трампу собрать рекордную сумму пожертвований на выборы

Дональд Трамп собрал рекордную сумму пожертвований в предвыборный фонд после того, как 24 августа прошел через формальную процедуру ареста, пишет Politico.

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Трампа привлекли к ответственности по обвинению, связанному с попыткой пересмотреть результаты выборов в Джорджии в 2020 году.

В тюрьме округа Фултон его сфотографировали, взяли отпечатки пальцев, но сразу отпустили, потому что раньше ему назначили залог в размере $200 000.

Politico пишет, что на следующий день он собрал рекордную суточную сумму пожертвований на предвыборную кампанию – $4,18 млн. А в целом после ареста ему удалось привлечь $7,1 млн пишет издание со ссылкой на штаб Трампа.

Деньги на кампанию Трампа принес мерч, продающийся через интернет-магазин. После того как Трампа формально заключили под стражу, там появились футболки, плакаты, наклейки на бамперы и другие товары с изображением нахмуренного Трампа из тюремного фото. Они продаются под слоганом "Никогда не сдавайтесь!" и стоят от $12 до $34.

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