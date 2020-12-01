Аризона и Висконсин сертифицировали победу Байдена. Трамп понимает, что шансов нет – CNN

Штаты Аризона и Висконсин сертифицировали победу избранного президента США Джо Байдена на выборах. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Госсекретарь Аризоны Кэти Хобс, представитель демократов, сертифицировала итоги выборов в понедельник утром. Она заявила, что избирательный процесс был наиболее защищенным в недавней истории, "несмотря на необоснованные утверждения об обратном". Губернатор-республиканец Дуг Дьюси также похвалил честность выборов и обещал подписать официальную документацию.

Избирательная комиссия Висконсина также объявила окончательные результаты выборов в понедельник, после пересчета голосов и подтверждения победы Байдена в двух самых густонаселенных округах.

Аризона дает Байдену 11 голосов выборщиков, Висконсин – 10.

По словам двух собеседников CNN из Белого дома, после сертификации результатов в Аризоне и Висконсине президент Дональд Трамп понимает, что у него нет шансов удержаться на должности президента, хотя он и говорит на публике обратное и продолжит оспаривать итоги выборов в судах.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Трамп отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.

23 ноября у Байдена назвали кандидатов на ключевые должности в администрации президента.

24 ноября в администрации Трампа заявили, что готовы начать процесс транзита власти.

25 ноября в Госдепе и Пентагоне начали передавать дела команде Байдена.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.