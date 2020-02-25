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Атака на карнавал в Германии: пострадало больше 50 человек

Атака на карнавал в Германии: пострадало больше 50 человек - Фото
Фото: Armando Babani/EPA
25.02.2020, 14:14

Количество пострадавших из-за того, что автомобиль въехал в карнавальное шествие в городе Фолькмарсен, выросло до 52 человек

52 человека пострадали вчера в немецком городе Фолькмарсен из-за того, что автомобиль въехал в толпу во время карнавального шествия. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местную полицию.

18 из пострадавших - дети, возраст пострадавших - от двух до 85 лет. 35 человек все еще остаются в больнице.

Полиция арестовала 29-летнего гражданина Германии по обвинению в покушении на убийство. Также арестован еще один человек, предположительно, снимавший видео инцидента.

В полиции уверены, что инцидент был осознанной атакой, но никаких признаков политического мотива нет. Власти опровергли появившиеся ранее сообщения, что водитель был пьян, однако неясно, не находился ли он под воздействием наркотических веществ.

В земле Гессен, где расположен Фолькмарсен, остановлены все запланированные карнавальные мероприятия. В то же время полиция заявляет, что конкретных признаков опасности нет.

  • 19 февраля неизвестные стрелки открыли огонь в двух кальянных в немецком городе Ханау, что за 20 километров от Франкфурта-на-Майне.
  • Подозреваемого стрелка обнаружили мертвым в его доме в районе Кессельштадт. В квартире был еще один труп, чью личность устанавливают.
  • По версии следствия, нападавший руководствовался правоэкстремистскими мотивами.
Денис Юдин
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