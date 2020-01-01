Атака на посольство США. Консульские операции приостановлены

Напавшие на посольство США в Ираке сторонники группировки Катаиб Хезболлах, которые протестовали против авиаударов Вашингтона, покинули территорию американского диппредставительства в Багдаде. Все консульские операции временно приостановлены. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на иракских военных.
Палатки, установленные возле здания дипмиссии, демонтированы.
"Силы безопасности Ирака полностью установили контроль над всем периметром посольства", - говорится в заявлении иракских ВС.
В диппредставительстве уточнили, что все консульские операции приостановлены до дальнейшего уведомления.
"Гражданам США рекомендуется не приближаться к посольству", - указали в дипмиссии. Ранее сегодня американские морские пехотинцы, охраняющие посольство США в Багдаде, применили слезоточивый газ для разгона протестующих.
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