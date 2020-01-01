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Атака на посольство США. Консульские операции приостановлены

Атака на посольство США. Консульские операции приостановлены - Фото
Протестующий у посольства США в Ираке (Фото: EPA)
01.01.2020, 21:49

Протестующие покинули территорию диппредставительства

Напавшие на посольство США в Ираке сторонники группировки Катаиб Хезболлах, которые протестовали против авиаударов Вашингтона, покинули территорию американского диппредставительства в Багдаде. Все консульские операции временно приостановлены. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на иракских военных.

Палатки, установленные возле здания дипмиссии, демонтированы.

"Силы безопасности Ирака полностью установили контроль над всем периметром посольства", - говорится в заявлении иракских ВС.

В диппредставительстве уточнили, что все консульские операции приостановлены до дальнейшего уведомления.

"Гражданам США рекомендуется не приближаться к посольству", - указали в дипмиссии. Ранее сегодня американские морские пехотинцы, охраняющие посольство США в Багдаде, применили слезоточивый газ для разгона протестующих.

  • 28 декабря не менее восьми ракет были выпущены по военной базе К1 в северном Ираке около города Киркук, погиб американский инструктор.
  • 29 декабря США ответили авиаударом по базам поддерживаемых Ираном ополченцев из шиитской группировки Катаиб Хезболла, которая действует на территории Ирака.
  • 31 декабря тысячи людей штурмовали американское посольство в Багдаде, протестуя против авиаударов. Они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.
  • Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на посольство. Тегеран это отрицает.
  • США намерены направить в Ирак дополнительные войска.
  • Госсекретарь США Майкл Помпео отложил визит в Украину и еще четыре страны.

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