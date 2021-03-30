Австрия хочет купить миллион доз российской вакцины Sputnik V
Австрия ведет переговоры с Россией о закупке миллиона доз вакцины против коронавируса Sputnik V, которая не одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис канцлера Австрии Себастьяна Курца.
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Как отмечается, оппозиционные партии критикуют Курца, поскольку его правительство не закупило столько вакцин против COVID-19, сколько могло бы в рамках схемы коллективных закупок Евросоюза.
"В отношении вакцин не должно быть никаких геополитических шор, – сказал Курц. – Единственное, что необходимо учитывать – это эффективность и безопасность вакцины".
Он добавил, что Москва предложила продать Вене миллион доз Sputnik V с апреля.
- В марте в ЕМА начали изучать вакцину Sputnik V, поскольку ряд стран ЕС заказали ее, а в Венгрии этим препаратом уже вакцинируют. В то же время председатель правления EMA сравнила использование Sputnik V с русской рулеткой, поскольку данных о ее безопасности слишком мало.
- 22 марта еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу "абсолютно не нужна" российская вакцина.
- 25 марта президент Молдовы Майя Санду встретилась с послом России и попросила доступа к Sputnik V.
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