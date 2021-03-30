Австрия хочет купить миллион доз российской вакцины Sputnik V

Австрия ведет переговоры с Россией о закупке миллиона доз вакцины против коронавируса Sputnik V, которая не одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис канцлера Австрии Себастьяна Курца.

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Как отмечается, оппозиционные партии критикуют Курца, поскольку его правительство не закупило столько вакцин против COVID-19, сколько могло бы в рамках схемы коллективных закупок Евросоюза.

"В отношении вакцин не должно быть никаких геополитических шор, – сказал Курц. – Единственное, что необходимо учитывать – это эффективность и безопасность вакцины".

Он добавил, что Москва предложила продать Вене миллион доз Sputnik V с апреля.

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Наталия Медведева

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