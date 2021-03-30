UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Австрия хочет купить миллион доз российской вакцины Sputnik V

30.03.2021, 19:16
Австрия хочет купить миллион доз российской вакцины Sputnik V - Фото
Себастьян Курц (Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA)

Австрия ведет переговоры с Россией о закупке миллиона доз вакцины против коронавируса Sputnik V, которая не одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, оппозиционные партии критикуют Курца, поскольку его правительство не закупило столько вакцин против COVID-19, сколько могло бы в рамках схемы коллективных закупок Евросоюза.

"В отношении вакцин не должно быть никаких геополитических шор, – сказал Курц. – Единственное, что необходимо учитывать – это эффективность и безопасность вакцины".

Он добавил, что Москва предложила продать Вене миллион доз Sputnik V с апреля.

Читайте также: Скандал с вакциной РФ. Премьер-министр Словакии покидает свой пост

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Себастьян Курц австрия вакцина коронавирус Sputnik V
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 