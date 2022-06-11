Австрийский канцлер – "за" звонки Путину: Важно говорить ему о его преступлениях

Австрийский канцлер считает оправданными телефонные разговоры лидеров Германии и Франции с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом Карл Нехаммер заявил после встречи с премьером Эстонии Кайей Каллас в Таллинне, пишет NTV.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"На мой взгляд, всегда нужно, даже во время войны, постоянно говорить со всеми, кто вовлечен в конфликт. О многом", – сказал он о телефонных разговорах канцлера Олафа Шольца и главы французского государства Эмманюэля Макрона с хозяином Кремля, который ведет полномасштабную войну против Украины и демократического мира.

В частности, Нехаммер упоминает безопасные коридоры для вывоза агропродукции из заблокированных Россией морских портов Украины, обмен пленными и гуманитарную помощь.

Нехаммер заявил, что "это правильно и важно – немедленно напрямую заявлять Путину о его военных преступлениях".

Читайте также: LIGA.net спросила канцлера Австрии, почему Вена спонсирует российский терроризм. Вот ответ

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.