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Австрийский канцлер – "за" звонки Путину: Важно говорить ему о его преступлениях

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 07:02
Австрийский канцлер –
Карл Нехаммер (фото - ЕРА)

Австрийский канцлер считает оправданными телефонные разговоры лидеров Германии и Франции с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом Карл Нехаммер заявил после встречи с премьером Эстонии Кайей Каллас в Таллинне, пишет NTV.

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"На мой взгляд, всегда нужно, даже во время войны, постоянно говорить со всеми, кто вовлечен в конфликт. О многом", – сказал он о телефонных разговорах канцлера Олафа Шольца и главы французского государства Эмманюэля Макрона с хозяином Кремля, который ведет полномасштабную войну против Украины и демократического мира.

В частности, Нехаммер упоминает безопасные коридоры для вывоза агропродукции из заблокированных Россией морских портов Украины, обмен пленными и гуманитарную помощь.

Нехаммер заявил, что "это правильно и важно – немедленно напрямую заявлять Путину о его военных преступлениях".

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Евгений Пилипенко
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