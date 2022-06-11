Австрийский канцлер – "за" звонки Путину: Важно говорить ему о его преступлениях
Австрийский канцлер считает оправданными телефонные разговоры лидеров Германии и Франции с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом Карл Нехаммер заявил после встречи с премьером Эстонии Кайей Каллас в Таллинне, пишет NTV.
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"На мой взгляд, всегда нужно, даже во время войны, постоянно говорить со всеми, кто вовлечен в конфликт. О многом", – сказал он о телефонных разговорах канцлера Олафа Шольца и главы французского государства Эмманюэля Макрона с хозяином Кремля, который ведет полномасштабную войну против Украины и демократического мира.
В частности, Нехаммер упоминает безопасные коридоры для вывоза агропродукции из заблокированных Россией морских портов Украины, обмен пленными и гуманитарную помощь.
Нехаммер заявил, что "это правильно и важно – немедленно напрямую заявлять Путину о его военных преступлениях".
- Канцлер Австрии и сам дважды за время большой войны беседовал с Путиным. Он пригрозил забрать у Газпрома газовое хранилище, если РФ не заполнит его.
- Он считает, что Украина должна получить статус кандидата в ЕС, но только вместе с Молдовой. Ранее он говорил, что для Украины нужно придумать "промежуточный формат".
- Нехаммер также считает, что эмбарго на газ не будет в 7-м пакете санкций ЕС против РФ. В Литве ответили канцлеру Австрии насчет этого.
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