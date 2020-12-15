Азербайджан арестовал четырех военных: подозревают в преступлениях на войне в Карабахе
Азербайджан арестовал четырех своих военных, которых подозревают в преступлениях во время войны в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.
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По данным следствия, младшие прапорщики Рашад Алиев и Гардашхан Абышов оскверняли тела убитых армян, снимали это на телефон и выкладывали видео в соцсетях.
Военнослужащих Арзу Гусейнова и Умида Агаева подозревают в разрушении армянских надгробных плит. В Генпрокуратуре считают, что они также снимали это на телефон и публиковали в соцсетях.
Отмечается, что все четверо военных являются подозреваемыми по соответствующим уголовным статьям, им уже избрали меру пресечения – арест.
Генпрокуратура Азербайджана заверяет, что продолжит анализировать видео с возможными преступлениями своих военных. Баку призывает Ереван также расследовать возможные преступления против граждан Азербайджана.
- В ночь на 10 ноября война в Нагорном Карабахе завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля.
- Армения должна передать под контроль Азербайджану территории НК, а на линию разграничения вводятся российские войска. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.
- 12 декабря в Нагорном Карабахе было нарушено перемирие. Азербайджан заявил о проведении антитеррористической операции. Новых сообщений о нарушении тишины после этого не было.
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