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Азербайджан арестовал четырех военных: подозревают в преступлениях на войне в Карабахе

15.12.2020, 09:54
Азербайджан арестовал четырех военных: подозревают в преступлениях на войне в Карабахе - Фото
Ильхам Алиев, президент Азербайджана (фото - пресс-служба Минобороны Азербайджана)

Азербайджан арестовал четырех своих военных, которых подозревают в преступлениях во время войны в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

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По данным следствия, младшие прапорщики Рашад Алиев и Гардашхан Абышов оскверняли тела убитых армян, снимали это на телефон и выкладывали видео в соцсетях.

Военнослужащих Арзу Гусейнова и Умида Агаева подозревают в разрушении армянских надгробных плит. В Генпрокуратуре считают, что они также снимали это на телефон и публиковали в соцсетях.

Отмечается, что все четверо военных являются подозреваемыми по соответствующим уголовным статьям, им уже избрали меру пресечения – арест.

Генпрокуратура Азербайджана заверяет, что продолжит анализировать видео с возможными преступлениями своих военных. Баку призывает Ереван также расследовать возможные преступления против граждан Азербайджана.

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Марк Сировой
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Азербайджан военные преступления нагорный карабах

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