Журнал Time определился с "людьми года". Они – из новой администрации США

Американский журнал Time назвал людьми года избранных президента и вице-президента США Джо Байдена и Камалу Харрис.

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Журнал отмечает, что перед победившими на выборах Байденом и Харрис стоит задача преодолеть ряд кризисов: эпидемию COVID-19, которая уносит в США уже по 3000 жизней в день, связанный с ней кризис в экономике и выросшую безработицу, сложности с получением образования для миллионов детей, а также расовую несправедливость и климатический кризис.

"Мы должны научиться многозадачности", – приводит издание слова Харрис.

У Байдена есть видение, пишет Time, но он понимает, что 78-летний белый мужчина не может предложить смену поколений и свежую перспективу. Ему необходима Харрис, до которой вице-президент США никогда не был женщиной, чернокожей и с азиатским происхождением.

Вместе они предложили Америке реставрацию и обновление, отмечает Time, и Америка купила то, что они продавали: на выборах с самой высокой явкой за столетие Байден и Харрис получили 81 млн голосов, установив рекорд в истории президентства. Они опередили президента Дональда Трампа на 7 млн голосов и сумели "перевернуть" в свою пользу пять колеблющихся штатов.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Трамп отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.

23 ноября у Байдена назвали кандидатов на ключевые должности в администрации президента.

24 ноября в администрации Трампа заявили, что готовы начать процесс транзита власти.

25 ноября в Госдепе и Пентагоне начали передавать дела команде Байдена.

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Денис Юдин

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