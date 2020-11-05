Байден победил в Мичигане: для президентства осталось взять один штат, любой – подсчет АР

Байдену достаточно выиграть еще в одном штате, чтобы победить Трампа на выборах и стать новым президентом США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл выборы в Мичигане у нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Ему достаточно победить еще в одном штате, чтобы стать новым президентом, говорится в результатах подсчета Assotiated Press.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Мичигане подсчитано 99% голосов: Байден набирает 50,5% (2 769 197 поддержавших избирателей), у Трампа – 48% (2 634 575). Демократ получает всех 16 выборщиков от штата.

Всего у Байдена сейчас 264 выборщиков, у Трампа – 214. Для президентства необходимо набрать 270. Чтобы стать новым главой Белого дома Байдену достаточно победить в одном из колеблющихся штатов, где еще продолжается подсчет:

– Неваде, 6 выборщиков (посчитано 75% голосов: Байден лидирует с 49,3%, у Трампа – 48,75%)

– Пенсильвании, 20 выборщиков (посчитано 89%: Байден – 48,1%, Трамп – 50,7%)

– Северной Каролине, 15 выборщиков (посчитано 94%: Байден – 48,7%, Трамп – 50,1%).

Нажмите на карту, чтобы увеличить

По данным АР, в еще одном колеблющемся штате Аризоне посчитано 86%: у Байдена – 50,7%, у Трампа – 47,9%. Однако агентство уже объявило победителем Байдена.

"При подсчете 80% ожидаемых голосов Байден опередил Трампа на 5%, примерно на 130 000 голосов при подсчете около 2,6 миллиона бюллетеней. Оставшихся бюллетеней, которые нужно было подсчитать, включая голосование по почте в округе Марикопа, где Байден показал хорошие результаты, было недостаточно для Трампа, чтобы догнать Байдена", – объясняют в АР.

СПРАВКА. В США непрямая выборная система: президента избирает коллегия выборщиков, а не граждане. Каждый штат имеет свою квоту выборщиков, которая равна числу членов от штата в Конгрессе. Наибольшее число выборщиков – в Калифорнии, 55 из 538. Более подробно о сложной процедуре американских выборов В США непрямая выборная система: президента избирает коллегия выборщиков, а не граждане. Каждый штат имеет свою квоту выборщиков, которая равна числу членов от штата в Конгрессе. Наибольшее число выборщиков – в Калифорнии, 55 из 538. Более подробно о сложной процедуре американских выборов читайте по ссылке.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

4 ноября Трамп еще до окончания подсчета голосов заявил о своей победе. Он без каких либо доказательств заявил, что выборы "пытаются украсть", намерен идти в Верховны суд и добиваться пересчета голосов.

Читайте также: В США впервые избрали сенатором открытого трансгендера

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.