Байден встретился с Елизаветой II. Королева интересовалась Путиным и Си Цзиньпином

Во время встречи королевы Великобритании и президента США Елизавета II спрашивала у Джо Байдена о лидерах России и Китая. Об этом сообщает CNN.

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Как отмечается, Байден после встречи с Елизаветой II в Виндзорском замке, которая длилась около часа, описал королеву как чрезвычайно любезную.

"У нас был отличный разговор", – сказал президент США.

По словам Байдена, королева хотела узнать о Владимире Путине, с которым президент США встретится на следующей неделе, и Си Цзиньпине.

Выступая в аэропорту Хитроу перед вылетом из Великобритании, Байден сказал, что хотел бы поговорить с королевой подольше.

"Она очень великодушная", – сказал Байден. Он добавил, что, надеется, что королеву не обидит, если он скажет, что она напомнила ему его мать – внешностью и великодушием.

На вопрос, пригласил ли он Елизавету II посетить в Белый дом, Байден ответил утвердительно.

Байден стал 12-м действующим президентом, встретившимся с королевой во время ее правления, и пятый президент, которого Елизавета II принимала в Виндзоре.

Сегодняшняя встреча – первая встреча королевы один на один с мировым лидером с начала пандемии коронавируса. И это одно из первых ее публичных мероприятий с тех пор, как ее муж, принц Филипп, умер в возрасте 99 лет в начале этого года.

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Наталия Медведева

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