Байден введет новые санкции против Беларуси в годовщину сфальсифицированных выборов – CNN

Администрация президента США Джо Байдена объявит о новых санкциях против Беларуси 9 августа 2021 года. Об этом источник в Конгрессе США сообщил CNN.

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По словам собеседника журналистов, дата объявления новых санкций США против Беларуси выбрана в ознаменование годовщины сфальсифицированных диктатором Александром Лукашенко президентских выборов, которые не признали в США и Европе.

Неизвестно, на что именно будут нацелены новые санкции, но лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская заявила после встречи с Байденом, что передала президенту США конкретный список компаний, контролируемых Лукашенко и его окружением. В список вошла компания Беларуськалий, а также нефтяные, сталелитейные и лесные предприятия.

В начале июня посол США в Беларуси Джули Фишер заявляла сенаторам, что администрация Байдена сосредоточила внимание на новом указе по Беларуси, отмечают журналисты.

31 мая 2021 года США возобновили санкции против девяти государственных компаний Беларуси из-за захвата самолета Ryanair над Минском.

21 июня ЕС решил заморозить активы и запретить выдачу виз 78 людям и восьми юридическим лицам. В список вошли несколько бизнесменов, члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные.

Денис Юдин

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