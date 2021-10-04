Беларусь выходит из соглашения о реадмиссии с ЕС: оно было условием упрощения въезда

Законопроект о приостановлении действия соглашения между Беларусью и Европейским Союзом о реадмиссии одобрен Палатой представителей и Советом республики. Об этом сообщает Радио Свобода.

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С лета 2021 года Беларусь практически перестала выполнять это соглашение.

Соглашения о реадмиссии и об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью были подписаны 8 января 2020 года в Брюсселе. Соглашение о реадмиссии было одним из условий упрощения въезда в ЕС для беларусов. Согласно ему, Беларусь обязана была принимать обратно всех граждан, незаконно въехавших с ее территории в ЕС.

Пока неизвестно, будет ли ЕС инициировать расторжение договора об упрощении визового режима.







Вадим Ребрина

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