UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Беларусь выходит из соглашения о реадмиссии с ЕС: оно было условием упрощения въезда

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 18:57
Беларусь выходит из соглашения о реадмиссии с ЕС: оно было условием упрощения въезда - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Андрей Стасевич/ЕРА)

Законопроект о приостановлении действия соглашения между Беларусью и Европейским Союзом о реадмиссии одобрен Палатой представителей и Советом республики. Об этом сообщает Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С лета 2021 года Беларусь практически перестала выполнять это соглашение.

Соглашения о реадмиссии и об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью были подписаны 8 января 2020 года в Брюсселе. Соглашение о реадмиссии было одним из условий упрощения въезда в ЕС для беларусов. Согласно ему, Беларусь обязана была принимать обратно всех граждан, незаконно въехавших с ее территории в ЕС.

Пока неизвестно, будет ли ЕС инициировать расторжение договора об упрощении визового режима.



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ЕС беларусь реадмиссия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетолог
Киев Маркетолог
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 