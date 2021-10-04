Беларусь выходит из соглашения о реадмиссии с ЕС: оно было условием упрощения въезда
04.10.2021, 18:57
Александр Лукашенко (Фото: Андрей Стасевич/ЕРА)
Законопроект о приостановлении действия соглашения между Беларусью и Европейским Союзом о реадмиссии одобрен Палатой представителей и Советом республики. Об этом сообщает Радио Свобода.
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С лета 2021 года Беларусь практически перестала выполнять это соглашение.
Соглашения о реадмиссии и об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью были подписаны 8 января 2020 года в Брюсселе. Соглашение о реадмиссии было одним из условий упрощения въезда в ЕС для беларусов. Согласно ему, Беларусь обязана была принимать обратно всех граждан, незаконно въехавших с ее территории в ЕС.
Пока неизвестно, будет ли ЕС инициировать расторжение договора об упрощении визового режима.
- С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
- 17 августа 12 беларуских спецназовцев незаконно перешли на территорию Литвы и, по данным литовского МВД, буквально затолкали туда группу нелегалов.
- Польша со 2 сентября ввела ЧП на границе с Беларусью и строит стену. Власти хотят защититься от наплыва мигрантов из Африки и Ближнего Востока.
- 27 сентября ПАСЕ проголосовала за проведение дебатов по миграционному кризису на границе ЕС, хотя РФ активно выступала против рассмотрения этого вопроса.
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