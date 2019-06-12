Берлин назвал преждевременными дискуссии о снятии санкций с РФ

Здание Бундестага (фото - bundestag.de)

Немецкие дипломаты не видят причин начинать дискуссии о снятии санкций с России - для этого нет условий. Об этом заявил руководитель рабочего штаба "Украина" в МИД Германии Андреас Протманн, выступая в Берлине во вторник на конференции "Украина в избирательном году 2019", организованной Институтом европейской политики, передает Укринформ.

"Мы не заинтересованы в открытии дискуссии о снятии санкций. Мы должны поддерживать как крымские санкции, так и те, которые касаются конфликта на востоке Украины. Не думаю, что нам сейчас нужна дискуссия о снятии санкций", - сказал Протманн.

Он напомнил об официальной позиции Берлина: санкции, связанные с ситуацией на востоке Украины могут быть сняты только после выполнения Минских договоренностей. Что касается крымских санкций, то аннексия не может быть забыта, надо продолжать привлекать внимание к этому вопросу, к проблеме прав человека в Крыму и тому подобное.

"Санкции очень важны, они являются символом европейского единства по отношению к России", - подчеркнул дипломат. Также он обратил внимание на то, что продолжать санкционные меры нужно каждые 6 месяцев, и подчеркнул, что до сих пор этот механизм работал в Брюсселе прекрасно.

Ранее сегодня послы стран Европейского Союза согласовали продление санкций против страны-агрессора России за аннексию Крыма.

В начале июня в комитете ПАСЕ прошел проект резолюции, который дает РФ лазейку для возвращения в эту структуру вопреки тому, что страна не выполнила международные обязательства, в частности, по Украине.