"Бесплатная любовь". Дрон разбросал над Тель-Авивом сотни пакетиков с марихуаной: видео

В Тель-Авиве двое мужчин дроном разбросали сотни бесплатных пакетиков с марихуаной в рамках рекламной кампании

3 сентября над израильским Тель-Авивом двое мужчин при помощи дрона бесплатно разбросали более 100 пакетиков с марихуаной. Их задержала полиция по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщает The Times of Israel.

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Полицейским удалось конфисковать десятки пакетиков с марихуаной. Остальное забрали прохожие. Правоохранители задержали двух подозреваемых, которые пилотировали дрон. Их обвиняют в торговле наркотиками.

Оказалось, что мужчины таким образом рекламировали службу доставки марихуаны, которой потенциальные покупатели могли воспользоваться через Telegram. Внутри пакетиков с марихуаной были рекламные визитки с контактами и фразой "бесплатная любовь".

הזייה בכיכר רבין: רחפן הטיל מהשמיים עשרות שקיות של מריחואנה. מי שעומד מאחורי המיזם זאת קבוצה שמכנה את עצמה "הרחפן הירוק". בגלל שלא חישבו נכון את הרוח, רוב החומר התפזר על הכביש באבן גבירול. עוברי אורח נהנו מהשלל@ynetalerts pic.twitter.com/xeziJsH950 — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) September 3, 2020

Хранение марихуаны в небольших количествах частично декриминализировано в Израиле, но распространение остается преступлением. резидент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в стране неподходящее время для принятия решений о легализации каннабиса , хотя раньше высказывался в поддержку этой инициативы. В октябре 2019 года п

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Владислав Сердюк

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