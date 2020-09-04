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"Бесплатная любовь". Дрон разбросал над Тель-Авивом сотни пакетиков с марихуаной: видео

04.09.2020, 14:15
Фото: depositphotos.com

В Тель-Авиве двое мужчин дроном разбросали сотни бесплатных пакетиков с марихуаной в рамках рекламной кампании

3 сентября над израильским Тель-Авивом двое мужчин при помощи дрона бесплатно разбросали более 100 пакетиков с марихуаной. Их задержала полиция по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщает The Times of Israel

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Полицейским удалось конфисковать десятки пакетиков с марихуаной. Остальное забрали прохожие. Правоохранители задержали двух подозреваемых, которые пилотировали дрон. Их обвиняют в торговле наркотиками. 

Оказалось, что мужчины таким образом рекламировали службу доставки марихуаны, которой потенциальные покупатели могли воспользоваться через Telegram. Внутри пакетиков с марихуаной были рекламные визитки с контактами и фразой "бесплатная любовь". 

Хранение марихуаны в небольших количествах частично декриминализировано в Израиле, но распространение остается преступлением.

Владислав Сердюк
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