Беспорядки в Висконсине. Трамп срочно направляет в штат Нацгвардию

"Мы не будем терпеть грабежи, поджоги, жестокость и беспредел на американских улицах", - заявил президент США

В город Кеноша, штат Висконсин, где третьи сутки продолжаются протесты после того, как полицейские стреляли в афроамериканца, направят Нацгвардию. Об этом в Twitter написал президент США Дональд Трамп.

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"Сегодня я посылаю федеральные правоохранительные органы и Национальную гвардию в Кеношу, Висконсин, чтобы восстановить закон и порядок. Мы не будем терпеть грабежи, поджоги, жестокость и беспредел на американских улицах", - написал Трамп.

Протесты вспыхнули после того, как в воскресенье полицейский несколько раз практически в упор выстрелил в спину 29-летнему Джейкобу Блейку, когда тот открыл свою машину, где сидели его дети, и пытался забраться внутрь. Опубликовано видео инцидента.

Адвокаты пострадавшего заявили, что ему понадобится "чудо", чтобы снова начать ходить.

В полиции заявляют, что приехали на место инцидента, реагируя на сообщение о "бытовом конфликте", однако нет никаких подробностей о том, что привело к стрельбе. Также неясно, что происходило до начала видеозаписи. Адвокат Блейка заявляет, что его клиент помогал "деэскалировать бытовой конфликт".

Сегодня в Кеноше два человека были убиты и один ранен. В местных СМИ сообщается, что причиной насилия стал конфликт между протестующими и вооруженными людьми, охраняющими автозаправочную станцию.

Вадим Ребрина

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