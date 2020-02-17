Большие число половых партнеров связано с риском рака - ученые

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Международная группа ученых провела исследование и пришла к выводу, что если человек имел в жизни 10 и более половых партнеров, то у него с большей долей вероятности диагностируют рак и другие опасные заболевания. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.

Ученые проанализировали данные 2537 мужчин из 3185 женщин из Великобритании. Около 28% мужчин рассказали, что у них было от нуля до одного сексуального партнера, у 29% — два-четыре, у 20% — пять-девять, а еще у 22% — 10 и более. Для женщин аналогичные показатели составили 41%, 35%, 16% и около 8%.

Исследователи пришли к выводу, что женщины, у которых было 10 или более половых партнеров, имели на 91% более высокий риск рака, чем те, кто вступал в связь не более чем с одним человеком. Похожая картина наблюдалась у мужчин. Среди тех, кто сообщил о двух-четырех партнерах, вероятность получить заболевание была выше на 57%, чем у первой группы.

"Рост риска развития рака может наблюдаться за счет тех его видов, которые связаны с инфекциями, передаваемыми половым путем", - заявляют ученые.

Британские ученые обнаружили особый вид T-лимфоцита, который может стать "универсальным средством" против рака .

Ранее ученые заявили , что физическая активность может снижать риск развития рака.

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