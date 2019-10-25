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Brexit. ЕС согласился на отсрочку, но неопределенность осталась

Brexit. ЕС согласился на отсрочку, но неопределенность осталась - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA)
25.10.2019, 21:01

В Евросоюзе хотят, чтобы Великобритания определилась с назначением досрочных выборов

Сегодня, 25 октября, Европейский союз согласился с просьбой Лондона о продлении срока Brexit, но не установил новую дату выхода, предоставив британскому разделенному парламенту время для принятия решения по предложению премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы. Об этом сообщает Reuters.

"Было достигнуто полное согласие в отношении необходимости продления срока выхода", - сказал представитель ЕС после собрания послов 27 стран по этому поводу. - Работа продолжится в выходные, и послы встретятся снова в Брюсселе в понедельник или вторник".

Один из дипломатов сообщил, что решение по дате отсрочки не было принято из-за позиции Франции, которая выступала за продление срока до 15 или 30 ноября, чтобы оказать давление на британский парламент.

На данный момент варианты срока продления Brexit варьируются от двух недель до трех месяцев - до 31 января 2020 года - по запросу Джонсона, или дольше, если станет ясно, что Британия движется к выборам.

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