Британия сократит участие в мероприятиях ЕС: названа причина

Brexit, Британия (фото — пресс-служба Европарламента)

Официальные лица Великобритании с 1 сентября прекратят посещать большинство мероприятий под эгидой Европейского союза. Об этом говорится в сообщении Министерства по делам Brexit.

Отмечается, что чиновники намерены посещать лишь те встречи и заседания, которые будут иметь для Великобритании значительный национальный интерес. Например, посвященные темам безопасности. В целом представители страны сосредоточатся на будущих отношениях Британии с ЕС и другими партнерами по всему миру, а также подготовке к выходу из состава ЕС.

В британском ведомстве заверяют, что такое решение не повлияет на функционирование Евросоюза.

"В тех случаях, когда обсуждаются вопросы, представляющие постоянный национальный интерес, Великобритания будет присутствовать до 31 октября", - уточняют чиновники.

ремьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что его страна абсолютно точно выйдет из состава Европейского Союза 31 октября. 12 августа п

Предшественнице Джонсона на посту премьера, Терезе Мэй , не удалось провести соглашение с ЕС через парламент. Камнем преткновения стал вопрос о "запасном механизме" по Северной Ирландии.

Джонсон рассчитывает заключить с ЕС новое соглашение, которое не будет содержать этого пункта.

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