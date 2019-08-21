Британия сократит участие в мероприятиях ЕС: названа причина

Официальные лица Великобритании с 1 сентября прекратят посещать большинство мероприятий под эгидой Европейского союза. Об этом говорится в сообщении Министерства по делам Brexit.
Отмечается, что чиновники намерены посещать лишь те встречи и заседания, которые будут иметь для Великобритании значительный национальный интерес. Например, посвященные темам безопасности. В целом представители страны сосредоточатся на будущих отношениях Британии с ЕС и другими партнерами по всему миру, а также подготовке к выходу из состава ЕС.
В британском ведомстве заверяют, что такое решение не повлияет на функционирование Евросоюза.
"В тех случаях, когда обсуждаются вопросы, представляющие постоянный национальный интерес, Великобритания будет присутствовать до 31 октября", - уточняют чиновники.
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