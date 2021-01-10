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Британский штамм коронавируса впервые выявили в России – росСМИ

10.01.2021, 23:30
Британский штамм коронавируса впервые выявили в России – росСМИ - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Главный санврач РФ Анна Попова сообщила, что в России зафиксировали первый случай заражения новым штаммом COVID-19, который первоначально был выявлен в Великобритании, пишут росСМИ.

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Британский штамм был обнаружен еще в конце декабря – у россиянина, который вернулся из Британии, отметила санврач. При этом, чувствовал себя больной хорошо, никаких симптомов у него не наблюдалось, а обнаружить вирус удалось благодаря уже существующей системе ПЦР-диагностики.

В заключение Попова заявила, что зарегистрированные в стране антикоронавирусные вакцины "абсолютно точно" смогут защитить население от нового штамма COVID-19.

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Дарья Мостовая
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Россия коронавирус COVID-19 британский штамм

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