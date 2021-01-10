Британский штамм коронавируса впервые выявили в России – росСМИ

Главный санврач РФ Анна Попова сообщила, что в России зафиксировали первый случай заражения новым штаммом COVID-19, который первоначально был выявлен в Великобритании, пишут росСМИ.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Британский штамм был обнаружен еще в конце декабря – у россиянина, который вернулся из Британии, отметила санврач. При этом, чувствовал себя больной хорошо, никаких симптомов у него не наблюдалось, а обнаружить вирус удалось благодаря уже существующей системе ПЦР-диагностики.

В заключение Попова заявила, что зарегистрированные в стране антикоронавирусные вакцины "абсолютно точно" смогут защитить население от нового штамма COVID-19.

В декабре 2020 года в Англии обнаружили новый штамм коронавируса, который распространялся гораздо быстрее уже известного. Однако данных о том, что он более смертельный или не реагирует на вакцину не поступало.

23 декабря в НАН Украины сообщили, что существующие вакцины сработают и против нового штамма COVID-19.

6 января в ВОЗ заявили, что британский штамм зафиксировали уже в более, чем 40 странах.

Читайте также: Британские ученые оценили, насколько заразнее новый мутантный штамм коронавируса

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.