Британцам помогут приготовиться к Brexit за 100 млн фунтов

Майкл Гоув (Фото: EPA)

Правительство Великобритании запустило информационную кампанию, которая поможет населению подготовиться к Brexit, сообщает BBC.

Кампания началась в воскресенье с запуском сайта Get ready for Brexit.

В ближайшие дни появятся биллборды и реклама в социальных сетях, позже должна стартовать реклама на телевидении.

По словам Майкла Гоува, отвечающего за планы по Brexit без соглашения, рекламная кампания призвана поощрять "совместную ответственность" за подготовку к выходу из ЕС 31 октября.

Стоимость кампании оценивают в 100 млн фунтов.

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