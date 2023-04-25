Брюссель отодвинул оценку прогресса Украины на пути в Евросоюз – СМИ
25.04.2023, 12:14
Еврокомиссия (Фото: ЕРА)
Предварительная оценка Еврокомиссии по прогрессу Украины в выполнении реформ, необходимых для интеграции с Евросоюзом, предположительно появится в июне. Об этом со ссылкой на собственные источники заявил редактор Радио Свобода в европейском сегменте Рикард Йозвяк в Twitter.
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По его словам, так называемую "устную оценку" Еврокомиссии о том, как Украина, Молдова и Грузия продвинулись в выполнении рекомендаций, скорее всего, дадут в июне, хотя сначала ожидали, что это произойдет до конца весны.
В начале апреля Йозвяк говорил, что соответствующий отчет о расширении ЕС ожидается в октябре 2023 года – через шесть месяцев.
СПРАВКА. 28 февраля 2022 года президент Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС. В июне Украина вместе с Молдовой приобрела статус кандидата. В феврале 2023 года премьер Шмигаль заявил, что до конца года Украина будет готова начать формальные переговоры по присоединению к ЕС. В тот же день Европарламент призвал подготовить практический план для этого.
- 24 апреля 2023 года премьер Эстонии Каллас приехала в Житомир и заявила, что Украина должна быть в Евросоюзе и в НАТО.
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