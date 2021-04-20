Чехия готова выслать всех дипломатов России
20.04.2021, 19:12
Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек (Фото - его Facebook)
Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что готов с нуля строить отношения с Россией, выслав из Чехии вообще всех российских дипломатов. Об этом говорится в его Facebook.
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"Ожидал немного другой реакции от российской стороны, но хорошо. Мы должны поэтапно это сделать. Сегодня был Росатом, который не обрадуется. А нам приходится консультироваться по другим вариантам. Я готов ко всему. Даже к построению отношений с самого начала. Это значит, что мы отправим их всех домой", – заявил Гамачек.
- 17 апреля Чехия выслала 18 дипломатов РФ – по подозрению в причастности главного управления Генштаба РФ к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
- 18 апреля Россия ответила, выслав из страны 20 чешских дипломатов.
- Вчера правительство Чехии приняло решение исключить российскую государственную компанию Росатом из будущего тендера на достройку атомной электростанции Дукованы.
- Также всера Гамачек заявил, что попросил глав МИД стран ЕС рассмотреть возможность высылки других российских дипломатов, которые действуют на их территории.
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