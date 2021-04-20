UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Чехия готова выслать всех дипломатов России

20.04.2021, 19:12
Чехия готова выслать всех дипломатов России - Фото
Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек (Фото - его Facebook)

Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что готов с нуля строить отношения с Россией, выслав из Чехии вообще всех российских дипломатов. Об этом говорится в его Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Ожидал немного другой реакции от российской стороны, но хорошо. Мы должны поэтапно это сделать. Сегодня был Росатом, который не обрадуется. А нам приходится консультироваться по другим вариантам. Я готов ко всему. Даже к построению отношений с самого начала. Это значит, что мы отправим их всех домой", – заявил Гамачек.

  • 17 апреля Чехия выслала 18 дипломатов РФ – по подозрению в причастности главного управления Генштаба РФ к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
  • 18 апреля Россия ответила, выслав из страны 20 чешских дипломатов.
  • Вчера правительство Чехии приняло решение исключить российскую государственную компанию Росатом из будущего тендера на достройку атомной электростанции Дукованы. 
  • Также всера Гамачек заявил, что попросил глав МИД стран ЕС рассмотреть возможность высылки других российских дипломатов, которые действуют на их территории.

Читайте также: Бизнесмен Гебрев отрицает связь со взрывами на складах в Чехии: Оружие Украине не продавал



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
взрыв Ян Гамачек Врбетице чехия россия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 