Чехия готова выслать всех дипломатов России

Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что готов с нуля строить отношения с Россией, выслав из Чехии вообще всех российских дипломатов. Об этом говорится в его Facebook.

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"Ожидал немного другой реакции от российской стороны, но хорошо. Мы должны поэтапно это сделать. Сегодня был Росатом, который не обрадуется. А нам приходится консультироваться по другим вариантам. Я готов ко всему. Даже к построению отношений с самого начала. Это значит, что мы отправим их всех домой", – заявил Гамачек.

17 апреля Чехия выслала 18 дипломатов РФ – по подозрению в причастности главного управления Генштаба РФ к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

18 апреля Россия ответила, выслав из страны 20 чешских дипломатов.

Вчера правительство Чехии приняло решение исключить российскую государственную компанию Росатом из будущего тендера на достройку атомной электростанции Дукованы.

Также всера Гамачек заявил, что попросил глав МИД стран ЕС рассмотреть возможность высылки других российских дипломатов, которые действуют на их территории.

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Вадим Ребрина

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