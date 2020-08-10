Чехия: Мы уважаем суверенитет Беларуси, но будем способствовать свободе собраний

В МИД Чехии отреагировали на заявление Лукашенко о том, что протестами в Беларуси якобы управляли из Польши, Чехии и Великобритании

Чехия уважает суверенитет Беларуси, но "будет способствовать свободе выражения мнений и свободе собраний" в этой стране. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова, сообщает Русская служба ВВС.

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"Чешская Республика уважает и полностью поддерживает независимость и суверенитет Беларуси, но в то же время, при любых обстоятельствах, будет способствовать свободе выражения мнений и свободе собраний. Мы поддерживаем местное гражданское общество и демократические принципы", - сказал представитель МИД.

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с исполнительным секретарем СНГ, главой "миссии наблюдателей от СНГ" россиянином Сергеем Лебедевым сказал: "Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы: из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять".

В МИД Польши также ответили Лукашенко.

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Вадим Ребрина

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