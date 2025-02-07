CNN: В USAID останется 300 сотрудников, сейчас – 10 000

В нескольких миссиях останется только один сотрудник, отметили собеседники CNN

Иллюстративное фото: Will Oliver/EPA

Ожидается, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа оставит менее 300 человек в Агентстве США по международному развитию (USAID), резко сократив количество сотрудников. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопрос.

Остальные непосредственные сотрудники будут отправлены в отпуск в пятницу в полночь.

USAID имеет около 10 000 сотрудников по всему миру, среди которых тысячи подрядчиков, многие из них были отправлены в отпуск или уволены.

Собеседники рассказали, что доступ к системам USAID сохранят 294 основных работника. Остальных отключат от систем USAID, включая электронную почту.

Трое чиновников сообщили CNN, что в нескольких миссиях останется только один сотрудник.

"Это худший сценарий, по сути, один человек для каждой полевой миссии и несколько человек в округе Колумбия", – сказал один представитель USAID за границей.

Другой представитель агентства заявил, что их зарубежное представительство насчитывало более 20 сотрудников, а теперь останется один.

На этой неделе руководство USAID объявило, что "весь непосредственно нанятый персонал USAID будет отправлен в административный отпуск по всему миру, за исключением назначенного персонала, ответственного за выполнение критически важных функций, основного руководства и специально назначенных программ".

21 января 2025 года Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. В частности, это относится и к USAID.

3 февраля Маск заявил, что возглавляемое им Министерство эффективности правительства (DOGE) работает над полной ликвидацией USAID.

В тот же день госсекретарь Рубио заявил, что стал исполняющим обязанности директора USAID.

4 февраля администрация Трампа обвинила USAID в финансировании маковых плантаций в Афганистане, поддержке боевиков в Сирии и спорных проектах.