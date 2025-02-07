CNN: В USAID залишиться 300 співробітників, зараз – 10 000
Очікується, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа залишить менше ніж 300 осіб в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID), різко скоротивши кількість співробітників. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.
Решта безпосередніх співробітників будуть відправлені у відпустку в п'ятницю опівночі.
USAID має близько 10 000 співробітників по всьому світу, серед яких тисячі підрядників, багато з яких були відправлені у відпустку або звільнені.
Співрозмовники розповіли, що доступ до систем USAID збережуть 294 основні працівники. Решту відключать від систем USAID, включно з електронною поштою.
Троє посадовців повідомили CNN, що в кількох місіях залишиться тільки один співробітник.
"Це найгірший сценарій, по суті, одна особа для кожної польової місії та кілька людей в окрузі Колумбія", – сказав один представник USAID за кордоном.
Інший представник агентства заявив, що їхнє закордонне представництво налічувало понад 20 співробітників, а тепер залишиться один.
Цього тижня керівництво USAID оголосило, що "увесь безпосередньо найнятий персонал USAID буде відправлено в адміністративну відпустку в усьому світі, за винятком призначеного персоналу, відповідального за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально призначених програм".
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