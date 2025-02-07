CNN: В USAID залишиться 300 співробітників, зараз – 10 000

В кількох місіях залишиться тільки один співробітник, зазначили співрозмовники CNN

Ілюстративне фото: Will Oliver/EPA

Очікується, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа залишить менше ніж 300 осіб в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID), різко скоротивши кількість співробітників. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

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Решта безпосередніх співробітників будуть відправлені у відпустку в п'ятницю опівночі.

USAID має близько 10 000 співробітників по всьому світу, серед яких тисячі підрядників, багато з яких були відправлені у відпустку або звільнені.

Співрозмовники розповіли, що доступ до систем USAID збережуть 294 основні працівники. Решту відключать від систем USAID, включно з електронною поштою.

Троє посадовців повідомили CNN, що в кількох місіях залишиться тільки один співробітник.

"Це найгірший сценарій, по суті, одна особа для кожної польової місії та кілька людей в ​​окрузі Колумбія", – сказав один представник USAID за кордоном.

Інший представник агентства заявив, що їхнє закордонне представництво налічувало понад 20 співробітників, а тепер залишиться один.

Цього тижня керівництво USAID оголосило, що "увесь безпосередньо найнятий персонал USAID буде відправлено в адміністративну відпустку в усьому світі, за винятком призначеного персоналу, відповідального за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально призначених програм".

21 січня 2025 року Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів. Зокрема, це стосується і USAID.

3 лютого Маск заявив, що Міністерство ефективності уряду (DOGE), яке він очолює, працює над повною ліквідацією USAID.

Того самого дня держсекретар Рубіо заявив, що став виконувачем обов'язків директора USAID.

4 лютого адміністрація Трампа звинуватила USAID у фінансуванні макових плантацій в Афганістані, підтримці бойовиків у Сирії та спірних проєктах.